В Минпросвещения опровергли информацию о переходе всех школ на шестидневку

https://static.news.ru/photo/8099fd08-6227-11eb-8080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство просвещения РФ опровергло информацию о тотальном переходе российских школ на шестидневное обучение. Ведомство подчеркнуло, что утверждение учебного плана и графика относится к полномочиям каждой конкретной школы, а общих нормативов на этот счёт нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что все школы начнут работать по шестидневной системе. Минпросвещения призывает не верить этой информации и пользоваться максимально достоверными источниками, включая официальные ресурсы ведомства.

У школ, как подчёркивал министр просвещения Сергей Кравцов, есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники полноценно осваивали учебную программу и охватывали весь учебный план, не допуская в этом процессе перегрузки детей, — говорится в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

Сергей Кравцов уточнял, что школы могут самостоятельно принимать решение о том или ином графике, исходя из уровня знаний учащихся. Недавний режим обучения в дистанционном формате, на который учебные заведения вынужденно перешли из-за пандемии коронавируса, никак не должен влиять на этот вопрос.

Как писал NEWS.ru, ситуацию с коронавирусом в школах России после возвращения к очному формату занятий признали стабильной. В ведомстве считают, что на снижение рисков передачи всех респираторных вирусов влияет ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса.