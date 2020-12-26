Минпросвещения: в педвузах 30 и 31 декабря будут нерабочими

https://static.news.ru/photo/ecfdee1a-4845-11eb-9698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Минпросвещения РФ собирается сделать нерабочими днями 30 и 31 декабря для педагогических вузов, которые находятся в ведении министерства. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких, — заявил в интервью «Российской газете».

Кравцов также добавил, что некоторые вузы снижают плату за обучение. В частности, Московский педагогический государственный университет и Волгоградский педагогический университет со следующего года снижают на 10% плату для тех, кто учится не на бюджетной основе.

Такая цифра, по словам министра, связана с тем, что вузы не могут платить преподавателям меньше, ведь те читают лекции как очно, так и в дистанционном режиме. Вузы могут, например, за счёт коммунальных платежей оптимизировать свои расходы.

Как писал NEWS.ru, ранее Кравцов заявил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.