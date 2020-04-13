В Минпросвещения обсуждают перенос ВПР на следующий год

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что специалисты министерства в настоящее время обсуждают перенос всероссийских проверочных работ (ВПР) на следующий учебный год из-за пандемии коронавируса.
Что касается проверочных работ, то это предложение мы знаем, мы его сейчас обсуждаем. Там есть определённые нормативные вопросы, — цитирует ТАСС Кравцова.
Как писал NEWS.ru, ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев утверждал, что всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Повторный перенос сроков ЕГЭ в России пока не планируется. Как сообщили в Рособрнадзоре, начало экзаменов по-прежнему запланировано на 8 июня.