В Минпросвещения обсуждают перенос ВПР на следующий год

https://static.news.ru/photo/1843bb60-7d79-11ea-b341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev /Global Look Press

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что специалисты министерства в настоящее время обсуждают перенос всероссийских проверочных работ (ВПР) на следующий учебный год из-за пандемии коронавируса.

Что касается проверочных работ, то это предложение мы знаем, мы его сейчас обсуждаем. Там есть определённые нормативные вопросы, — цитирует ТАСС Кравцова.

Как писал NEWS.ru, ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев утверждал, что всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Повторный перенос сроков ЕГЭ в России пока не планируется. Как сообщили в Рособрнадзоре, начало экзаменов по-прежнему запланировано на 8 июня.