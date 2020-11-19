В Минпросвещения назвали школы самыми безопасными местами в стране

https://static.news.ru/photo/95c6749c-2a62-11eb-a28d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемическая ситуация в российских образовательных учреждениях на данный момент сохраняется спокойной. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Он заверил, что школа — «самое безопасное место, где ребёнок может находиться».

На сегодняшний день мы видим, что 0,07% от всего количества школ находятся на карантине, это всего 26 школ в 12 регионах, — сказал Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

Неделей ранее в Минпросвещения сообщали о карантине в 28 образовательных учреждениях, расположенных в 13 субъектах Федерации, а до этого, как и сейчас, о 26.

Между тем в обществе нет единого мнения о целесообразности очного обучения детей в условиях пандемии. Так, в Тульской области более 20 тысяч голосов собрала петиция с предложением перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение. Ранее решение местных властей вернуть учащихся в классы после каникул вызвало недовольство у ряда жителей Курской области. При этом в ряде регионов, например, в Хабаровском крае и в Подмосковье, решение о переводе школьников на дистанционное обучение оставили за родителями. Такая возможность рассматривается и в Ленинградской области.

Однако, как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко высказал мнение, что решение о переводе учащихся на дистанционку должны принимать профессионалы с учётом текущей эпидемической ситуации в конкретном регионе. При этом, уверен он, переводить на дистанционное обучение сразу всех школьников страны нельзя.