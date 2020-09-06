В Минпросвещения назвали главную проблему школ во время пандемии

https://static.news.ru/photo/80657c50-f034-11ea-af2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что главной проблемой российских школ во время пандемии COVID-19 является массовое скопление учеников у входов в образовательные учреждения.

Он подчеркнул, что мониторинг заболеваемости COVID-19 в школах ведётся ежедневно. А по факту каждого случая скопления учеников у входа в школу будет проходить проверка.

Кроме того, чиновник в эфире радио «Комсомольская правда» призвал родителей принимать участие в организации и реализации санитарных мер в школах, чтобы обезопасить здоровье своих детей.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в большинстве школ День знаний прошёл в традиционном формате. Линейки были проведены с соблюдением санитарных требований. Во всех учебных заведениях занятия начались в очном формате.

Как писал NEWS.ru, карантин был введён в екатеринбургской школе № 148 после того, как тест на коронавирус показал положительный результат у учителя. Региональный Роспотребнадзор решил подстраховаться — заболела учительница, которая не контактировала с детьми. Она была в школе в пятницу, а дети пришли только во вторник. Но она контактировала с коллегами и заразиться мог любой из них. Теперь всех учителей и персонал ждёт проверка на коронавирус. При этом детей решили перевести на дистанционное обучение, чтобы «разобщить всех и не подвергать риску».