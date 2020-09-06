В Минпросвещения назвали главную проблему школ во время пандемии

Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что главной проблемой российских школ во время пандемии COVID-19 является массовое скопление учеников у входов в образовательные учреждения.
Он подчеркнул, что мониторинг заболеваемости COVID-19 в школах ведётся ежедневно. А по факту каждого случая скопления учеников у входа в школу будет проходить проверка.
Кроме того, чиновник в эфире радио «Комсомольская правда»
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в большинстве школ День знаний прошёл в традиционном формате. Линейки были проведены с соблюдением санитарных требований. Во всех учебных заведениях занятия начались в очном формате.
Как писал NEWS.ru, карантин был введён в екатеринбургской школе № 148 после того, как тест на коронавирус показал положительный результат у учителя. Региональный Роспотребнадзор решил подстраховаться — заболела учительница, которая не контактировала с детьми. Она была в школе в пятницу, а дети пришли только во вторник. Но она контактировала с коллегами и заразиться мог любой из них. Теперь всех учителей и персонал ждёт проверка на коронавирус. При этом детей решили перевести на дистанционное обучение, чтобы «разобщить всех и не подвергать риску».
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