https://static.news.ru/photo/79e105be-5897-11ea-917c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В Министерстве просвещения РФ отказались поддержать идею о введении штрафов за оскорбления и побои учителей. В ведомстве полагают, что подобными методами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.

В ведомстве считают, что для минимизации конфликтов в школах необходим комплексный подход. Он должен включать в себя поддержку учителей, работу над повышением престижа их труда, улучшение качества образования и другие меры, сообщает «Интерфакс».

Идея штрафовать родителей за оскорбления школьниками педагогов принадлежит Общероссийскому профсоюзу образования. Авторы инициативы полагают, что это позволит исправить ситуацию с травлей учителей и повысит их социальный статус.

Ранее NEWS.ru писал, что против такого нововведения выступил профсоюз учителей. Его представитель Ольга Мирясова заявила, что реализация инициативы может привести к росту домашнего насилия со стороны неадекватных родителей.