В Минпросвещения призвали сделать выходными для учителей 30 и 31 декабря

https://static.news.ru/photo/99e38bd4-48f6-11eb-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов попросил регионы сделать последние два дня уходящего года нерабочими для учителей.

Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ».

При этом министр отметил, что все обязательства по оплате труда учителей должны быть сохранены.

Продолжительность последней рабочей недели 2020 года в разных регионах России будет зависеть от того, решили ли местные власти объявить выходным днём 31 декабря. В отдельных субъектах этот день будет рабочим, но при этом сократится на один час. Кроме того, трудящиеся вправе взять выходной в последний день года, например, за свой счёт, а также попросить отгул за отработанные ранее сверхурочно часы или отдыхать этот день в счёт отпуска.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

В 2021 году 31 декабря, согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, будет нерабочим.