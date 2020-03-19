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Период карантина во время коронавируса считается простоем и работник в этот период должен получить не менее двух третей тарифной ставки либо должностного оклада. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Период карантина во время коронавируса считается простоем и работник в этот период должен получить не менее двух третей тарифной ставки либо должностного оклада. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов...