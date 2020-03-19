Для дистанционного обучения российских школьников может быть привлечено телевидение. С такой инициативой выступили представители Министерства просвещения.
Как отметил замглавы ведомства Виктор Басюк, школьникам могут начать транслировать предложенный издательствами видеоконтент. Он отметил, что министерство хочет очень активно развивать указанное направление.
Мы хотим использовать те государственные каналы, которые сегодня имеют поддержку органов государства. Потому что телевизионный контент также разрабатывается и издательствами. Сейчас у «Российской электронной школы» уже существует видеоконтент, есть специальные образовательные ресурсы в виде ТВ-каналов, — приводит слова Басюка РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, весенние каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля. Школьники будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.