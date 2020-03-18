https://static.news.ru/photo/9b78d99e-6919-11ea-8a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение относительно дистанционной продажи спиртных напитков на территории России может быть принято оперативно. Об этом в среду, 18 марта, сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, решение о дистанционной продаже алкоголя было предложено представителями Минфина. В ведомстве, как отметил Евтухов, вынесли этот вопрос на обсуждение достаточно давно.

Это решение было предложено достаточно давно Министерством финансов. По нему сейчас, возможно, будет принято более оперативное решение, — приводит ТАСС слова замглавы Минпромторга.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в связи с эпидемией коронавируса подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в России.