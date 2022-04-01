В Минпромторге сообщили о решении вопроса с дефицитом бумаги в России

Вопрос с дефицитом бумаги в России решён, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, которые приводит ТАСС, цены на офисную бумагу в стране возвращаются к уровням января — февраля, её дефицита не ожидается.

Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января — февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светлогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации, — сказал он.

Евтухов, в частности, рассказал, что Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат нашёл поставщиков необходимых ингредиентов в Индии и Китае, он будет выпускать новый сорт бумаги, «не ярко-белого цвета». Кроме того, Светлогорский комбинат при производстве будет использовать химикаты, которые не содержат хлора, таким образом, по словам замминистра, будет получаться экобумага.

В конце марта в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги не будет, ведомство ожидает стабилизации поставок в течение недели. Там подчеркнули, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка.

Позже в ведомстве сообщили, что поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля. В министерстве отметили, что в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали данной продукцией не только внутренний рынок, но и поставляли её в зарубежные страны.