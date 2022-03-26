В Минпромторге РФ назвали срок ликвидации дефицита бумаги

Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями. Как сообщает официальный Telegram-канал «Объясняем.рф» со ссылкой на Минпромторг РФ, дефицита бумаги в будущем не ожидается.

Минпромторг России ожидает стабилизации поставок бумаги к апрелю, — говорится в сообщении канала.

В министерстве напомнили, что в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны. С учётом введения санкционных ограничений и логистических проблем на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства, позволяющее обеспечить достаточное количество бумаги.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проведёт проверку обоснованности увеличения цен на бумагу. В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен намерены незамедлительно принять меры реагирования.

До этого владелец магазина канцтоваров в Красноярске сообщил о дефиците офисной бумаги, вызванной тем, что финская компания Kemira остановила поставки белящих реагентов. Он уточнил, что в его магазине офисной бумаги А4 нет, у поставщиков из Новосибирска тоже. Владелец типографии на правобережье сообщил, что подорожала и бумага, и расходники для принтеров, стоимость услуг пришлось поднимать на 70%. Минпромторг России обещал стабилизацию поставок бумаги в течение недели.