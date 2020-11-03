Минпромторг опроверг сообщения о внеплановом техосмотре после ремонта авто

https://static.news.ru/photo/ac4c25c8-1de6-11eb-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельцев автомобилей не будут обязывать проходить внеплановый техосмотр в случае внесения минимальных изменений в машины. Проект поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», который разработан Минпромторгом, такого положения не содержит.

Проектом не предусмотрено никаких изменений, касающихся необходимости внеплановых прохождений технического осмотра, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Там также отметили, что текст проекта поправок будет дополнительно скорректирован с учётом предложений, которые поступили в ходе круглого стола и общественного обсуждения.

Ранее СМИ сообщили, что автовладельцев собираются обязать проходить внеплановый техосмотр даже при замене таких элементов, как магнитола или сигнализация.

Как писал NEWS.ru, эту инициативу раскритиковал сенатор Андрей Кутепов. По его словам, автовладельцы будут лишены возможности использовать для ремонта более дешёвые детали с авторазборок, им придётся покупать новые. Он порекомендовал Минпромторгу отказаться от этой идеи.