https://static.news.ru/photo/59025e38-5d74-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

Рекомендации по тушению лесных пожаров в России будут составлены на основе положительного опыта регионов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как сообщает «Интерфакс», она поручила Минприроды на основе обобщения такого опыта подготовить рекомендации, которые будут учтены при разработке сводных планов по тушению пожаров.

Считаю, что позитивный региональный опыт борьбы с пожарами необходимо транслировать на иные субъекты Российской Федерации, — заявила она в ходе совещания по проблемам лесного хозяйства в Иркутске.

По ее мнению, те субъекты, что следовали указаниям федерального центра, успешнее боролись с огнём. Абрамченко отметила, что 11 регионов (Республика Коми, Удмуртия, Пермский край, Владимирская, Кемеровская, Кировская, Новосибирская, Сахалинская, Тверская, Ярославская, Ленинградская области) благодаря своевременным мерам оперативно ликвидировали лесные пожары в течение первых суток.

Особо была отмечена Иркутская область и волонтёрское движение в регионе, которое помогло справится с природными очагами пожаров. Абрамченко даже предложила направить в Рослесхоз предложения по привлечению волонтеров к профилактике и тушению лесных пожаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС и Минприроды создали рабочую межведомственную группу, которая будет работать над повышением эффективности выявления и тушения лесных пожаров