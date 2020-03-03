Рекомендации по тушению лесных пожаров в России будут составлены на основе положительного опыта регионов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Как
Считаю, что позитивный региональный опыт борьбы с пожарами необходимо транслировать на иные субъекты Российской Федерации, — заявила она в ходе совещания по проблемам лесного хозяйства в Иркутске.
По ее мнению, те субъекты, что следовали указаниям федерального центра, успешнее боролись с огнём. Абрамченко отметила, что 11 регионов (Республика Коми, Удмуртия, Пермский край, Владимирская, Кемеровская, Кировская, Новосибирская, Сахалинская, Тверская, Ярославская, Ленинградская области) благодаря своевременным мерам оперативно ликвидировали лесные пожары в течение первых суток.
Особо была отмечена Иркутская область и волонтёрское движение в регионе, которое помогло справится с природными очагами пожаров. Абрамченко даже предложила направить в Рослесхоз предложения по привлечению волонтеров к профилактике и тушению лесных пожаров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС и Минприроды создали рабочую межведомственную группу, которая будет работать над повышением эффективности выявления и тушения лесных пожаров
Добавьте наши новости в избранные источники