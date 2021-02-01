В Минопромторге предложили поддержать нуждающихся россиян продуктами

https://static.news.ru/photo/25dbcfb6-8377-11ea-825c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство может поддержать нуждающихся россиян продуктами. С таким предложением выступили в российском Минпромторге. В докладе, направленном в правительство, говорится о мерах, ориентированных на приоритетную поддержку наиболее незащищённых слоёв населения.

По данным "Известий", доклад был направлен в аппарат правительства ещё в декабре прошлого года, однако реализация предложенных мер в кабмине пока не обсуждается. В настоящее время Минопромторг исполняет "дорожную карту" по реализации утверждённой в июне 2020 года Доктрины продовольственной безопасности.

Источник издания в правительстве сообщает, что министерство предложило воспользоваться механизмом, суть которого обсуждалась в правительстве ещё несколько лет назад. В частности, речь идёт об адресной помощи гражданам, которым ежемесячно будут перечисляться денежные средства на покупку отечественных продуктов питания. На государственную помощь могут рассчитывать беременные женщины, кормящие матери и дети.

При этом вопрос продовольственных карточек, по информации пресс-службы правительства, не рассматривается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идёт о социальных и страховых пенсиях, а также о фиксированной выплате к страховой пенсии.