В Минопромторге предложили поддержать нуждающихся россиян продуктами

Государство может поддержать нуждающихся россиян продуктами. С таким предложением выступили в российском Минпромторге. В докладе, направленном в правительство, говорится о мерах, ориентированных на приоритетную поддержку наиболее незащищённых слоёв населения.
По данным "Известий", доклад был
Источник издания в правительстве сообщает, что министерство предложило воспользоваться механизмом, суть которого обсуждалась в правительстве ещё несколько лет назад. В частности, речь идёт об адресной помощи гражданам, которым ежемесячно будут перечисляться денежные средства на покупку отечественных продуктов питания. На государственную помощь могут рассчитывать беременные женщины, кормящие матери и дети.
При этом вопрос продовольственных карточек, по информации пресс-службы правительства, не рассматривается.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идёт о социальных и страховых пенсиях, а также о фиксированной выплате к страховой пенсии.