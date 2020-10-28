В Минобрнауки заявили о переходе более 150 вузов на удалёнку

https://static.news.ru/photo/7b416d70-194b-11eb-8bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francesco Bozzo/Keystone Press Agency/Global look Press

Более 150 высших учебных заведений перешли на удалённую форму обучения. Об этом рассказал глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

Если брать в целом, то у нас 1 278 вузов и филиалов. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удалённый формат обучения, — приводит ТАСС слова министра.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор объявил об усилении в московских вузах контроля за соблюдением антикоронавирусных мер. По словам главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, не во всех учебных заведениях контроль организован надлежащим образом.

Кроме того, по решению суда в столицы могут быть закрыты 235 объектов различного назначения из-за нарушения мер по противодействию COVID-19.