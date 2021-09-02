В Минобрнауки высказались о дистанционном обучении в российских вузах

Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционное обучение в российских вузах невозможен, так как это снижает качество образования. Об этом он рассказал на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Трансляцию ведут федеральные телеканалы.

Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведёт к существенному ухудшению качества образования, — признался Фальков.

При этом глава ведомства подчеркнул, что в целом остался доволен тем, как российская система образования справилась с условиями, вызванными пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что формат обучения в российских школах с 1 сентября будет определён эпидемиологической обстановкой в том или ином регионе, в вузах также рассматривался смешанный формат обучения в случае резкого роста заболеваемости.