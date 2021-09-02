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В Минобрнауки высказались о дистанционном обучении в российских вузах

09:22, 02 сентября 2021
В Минобрнауки высказались о дистанционном обучении в российских вузах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционное обучение в российских вузах невозможен, так как это снижает качество образования. Об этом он рассказал на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Трансляцию ведут федеральные телеканалы.

Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведёт к существенному ухудшению качества образования, — признался Фальков.

При этом глава ведомства подчеркнул, что в целом остался доволен тем, как российская система образования справилась с условиями, вызванными пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что формат обучения в российских школах с 1 сентября будет определён эпидемиологической обстановкой в том или ином регионе, в вузах также рассматривался смешанный формат обучения в случае резкого роста заболеваемости.

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