В Минобрнауки рассказали о праве вузов на введение QR-кодов

Российские высшие учебные заведения вправе вводить QR-коды о вакцинации от коронавируса для посещения студентами корпусов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве добавили, что с 8 ноября вузы могут проводить обучение в смешанном формате.

В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений, — сообщили агентству в министерстве.

Ранее Совет ректоров Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов при посещении вузов студентами. Мера направлена на создание в образовательных учреждениях «ковид-фри»-зон.

В частности, студентов Московского педуниверситета с 15 ноября будут допускать на очные занятия при предъявлении QR-кода. Для учащихся в возрасте до 18 лет и тех, кто имеет противопоказания к вакцинации, в вузе будет проводиться бесплатное экспресс-тестирование на наличие коронавируса. В МГТУ имени Н. Э. Баумана введены QR-коды для посещения научных, спортивных и культурно-массовых мероприятий вуза.

Как сообщалось ранее, с 8 ноября отечественные вузы начали частично применять дистанционную форму обучения. В удалённом формате планируется проводить и сессии.