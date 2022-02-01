В Минобрнауки рассказали, когда вузы откажутся от дистанционного обучения

В Министерстве науки и высшего образования РФ рассказали, что руководителям вузов рекомендовано начать весенний семестр в очном формате. Несмотря на это, многие высшие учебные заведения не планируют отказываться от дистанционного обучения из-за текущей эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве.

В январе Минобрнауки провело с ректорами совещание о готовности к новому учебному семестру. Представители образовательного ведомства заверили, что у них «нет рекомендаций проводить обучение в дистанционном формате», — сказано в материале издания.

Множество региональных вузов уже отказались возвращать студентов в аудитории из-за возросшего количества заболевших COVID-19. За минувшие сутки в России было выявлено более 125 тысяч заболевших коронавирусом, из них более 17 тысяч были госпитализированы.

Ранее руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» врач-кардиолог Заурбек Шугушев заявил, что «омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта». При этом, по словам эксперта, люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов. Так, например, потеря обоняния и вкуса сменились болью в горле и ломотой в теле, поясняет врач.