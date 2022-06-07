В Минобрнауки рассказали, как Россию исключили из Болонской системы Минобрнауки: страны — члены ЕПВО в апреле решили исключить РФ из Болонского процесса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны — члены Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) еще в апреле приняли решение о приостановлении прав России в Болонском процессе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев 6 июня заявил, что все российские вузы исключили из Болонской системы образования.

Еще в апреле 2022 года 35 стран — членов Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) поддержали заявление членов и консультативных членов Болонской группы, в котором содержится призыв приостановить права России на участие во всех структурах и мероприятиях ЕВПО, включая Болонскую группу сопровождения, рабочие и целевые группы, группы взаимного обучения и аналогичные структуры. В том же обращении говорится о необходимости приостановить контакты и сотрудничество с центральными госорганами России и любой другой страной ЕПВО, поддерживающей нашу страну, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобрнауки рассказали NEWS.ru, что исключение российских вузов из Болонской системы образования никак не повлияет на предстоящую приемную кампанию 2022/23 учебного года. Как отметили в ведомстве, набор на бакалавриат и магистратуру будет открыт, как и планировалось задолго до заявления Болонской группы. Будущее национальной системы высшего образования — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.