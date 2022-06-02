В Минобрнауки раскрыли подробности отказа от Болонской системы Глава Минобрнауки Фальков: отказ от Болонской системы не означает отказа от бакалавриата и магистратуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ России от Болонской системы не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры. Будущее за их уникальным сочетанием со специалитетом, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр отметил, что для сохранения бакалавриата и магистратуры есть несколько причин. В частности, выпускники школ симпатизируют этим форматам образования, они также привычны для иностранных студентов, приезжающих учиться в России. Кроме того, россияне, получившие степень бакалавра, без магистерской степени не смогут продвинуться дальше из-за квалификационных требований к должностям.

Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры, — сказал Фальков.

При этом он подчеркнул, что не должно искусственно зажиматься развитие специалитета, создавая тем самым преимущества для бакалавриата и магистратуры. Глава ведомства также указал, что сегодня в России существует проблема несоответствия профиля бакалавриата и магистратуры и в этой сфере необходимо «навести больше порядка».

Фальков добавил, что перестройка системы образования — процесс длительный. Он не нарушит планы тех, кто учится в вузах сейчас или планирует поступать в ближайшие два года.

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе отказа от Болонской системы следует исходить из того, что может быть предложено ей взамен. В настоящее время в России ведётся работа над новым видением системы образования.