Общество

В Минобрнауки не исключают, что новый учебный год придётся начать онлайн

15:19, 16 апреля 2020
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Новый учебный год для студентов может начаться с дистанционного обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Отмечается, что такое решение ведомство может принять в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Не исключаем возможности начала учебного года онлайн, — цитирует ТАСС Фалькова.

Он добавил, что это один из сценариев, которые рассматриваются в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, вузы могут самостоятельно изменить график сдачи сессий из-за коронавируса. При этом заведения должны основываться на рекомендациях федеральных и местных властей.

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