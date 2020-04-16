В Минобрнауки не исключают, что новый учебный год придётся начать онлайн

Новый учебный год для студентов может начаться с дистанционного обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Отмечается, что такое решение ведомство может принять в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Не исключаем возможности начала учебного года онлайн, —
цитируетТАСС Фалькова.
Он добавил, что это один из сценариев, которые рассматриваются в ведомстве.
Как писал NEWS.ru ранее, вузы могут самостоятельно изменить график сдачи сессий из-за коронавируса. При этом заведения должны основываться на рекомендациях федеральных и местных властей.
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