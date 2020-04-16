В Минобрнауки не исключают, что новый учебный год придётся начать онлайн

https://static.news.ru/photo/149fe95e-7fde-11ea-92f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Новый учебный год для студентов может начаться с дистанционного обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Отмечается, что такое решение ведомство может принять в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Не исключаем возможности начала учебного года онлайн, — цитирует ТАСС Фалькова.

Он добавил, что это один из сценариев, которые рассматриваются в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, вузы могут самостоятельно изменить график сдачи сессий из-за коронавируса. При этом заведения должны основываться на рекомендациях федеральных и местных властей.