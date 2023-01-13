В Минобороны подтвердили, что отсрочка для отцов троих детей не действует

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В настоящее время отсрочка в случае с отцами троих детей не действует, заявили в разговоре с журналистами Daily Storm на горячей линии Министерства обороны. В ведомстве подчеркнули, что в данный момент указанный вопрос прорабатывается. По словам сотрудников горячей линии, для мужчин, у которых четверо детей, отсрочка предоставляется. Об отмене отсрочки для отцов, в семье которых больше троих детей, прежде сообщила депутат Нина Останина.

Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит, — сказали на горячей линии.

Там не уточнили, на каком этапе проработки находится вопрос.

Рекомендации Генштаба о праве на отсрочку действовали с октября. Тогда отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Депутаты Госдумы рассматривали законопроект с такими поправками, но не приняли его. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.

Ранее заместитель председателя Совета по правам человека РФ Ирина Киркора объяснила отмену отсрочки для многодетных отцов завершением мобилизации. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что в СПЧ надеются на начало диалога с главным мобилизационным управлением Генштаба Минобороны для решения данного вопроса.