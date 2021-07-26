В Минобороны рассказали, когда спустят на воду подлодку «Красноярск»

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Торжественная церемония спуска на воду пройдёт под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евмeнова, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на «Сeвмаше» завершается подготовка АПРК «Красноярск» к спуску на воду. О готовности атомной подводной лодки будет в ближайшее время доложено главкому ВMФ.

Ранее Евмeнов совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск. Основным пунктом программы его поездки стало совещание на «Сeвмаше», посвящённое сдаточной программе 2021 года. Он отметил, что все мероприятия укладываются в сроки.

7 июля жители Дании оказались шокированы проходом российской подлодки «Орёл» через территориальные воды страны. Монтажник Мадс Кристенсен был удивлён размерами субмарины. Рабочий назвал её просто гигантской. Эксперт по подводным лодкам капитан Дитте Дюреборг рассказал журналистам, что эту подлодку сложно отследить из-за особого типа стали и «низкой магнитной сигнатуры».