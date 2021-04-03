В Минобороны рассказали, когда призывников начнут отправлять в армию

https://static.news.ru/photo/403e2caa-9573-11eb-a380-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Новобранцев весеннего призыва начнут отправлять в войска в середине апреля. Об этом заявили в Минобороны.

С 15 апреля начнётся отправка призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооружённых сил РФ в ходе весеннего призыва граждан на военную службу, — говорится в сообщении.

Новобранцы получат медицинские маски и дезинфицирующие средства. Перед отправкой в войска они будут проверены на коронавирусную инфекцию.

В Генштабе с 15 апреля будет организована «прямая телефонная линия» для родителей и призывников. Позвонить можно по следующим телефонам: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.

В этом году на срочную службу призовут 134 650 человек. Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля. Новобранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса, во время призывной кампании будут соблюдаться санитарные меры.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывной кампанией в Крыму и Севастополе. Украинские дипломаты назвали это «военным преступлением», поскольку Киев считает эти территории временно оккупированными.