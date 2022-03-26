Минобороны опровергло данные о вызовах в военкоматы военнослужащих запаса

Телефонные звонки пребывающим в запасе россиянам с требованием явиться в военкоматы являются фейком и провокацией украинских спецслужб, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он заверил, что ведомство никаких вызовов не проводит, передаёт РИА Новости.

Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, — цитирует агентство генерала.

Он заверил, что Минобороны не проводит в настоящее время вызовов граждан, которые находятся в запасе, и не планирует этого делать.

Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о якобы «расстреле российскими военными» мирных жителей в Чернигове. Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что речь может идти об очередной постановке СБУ. Генерал подчеркнул, что в Чернигове российских военнослужащих не было и нет, все подразделения находятся за пределами города.