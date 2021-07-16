Сайт Минобороны подвергся хакерской атаке

Официальный сайт Минобороны РФ подвергся DDoS-атаке. Источник атаки находится за пределами России, заявили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что ресурс не работал несколько часов, ни на одном браузере его нельзя открыть. Систематические попытки обновить сайт не приносили результатов.

Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено, — цитирует агентство сообщение Минобороны.

В 12:25 мск специалистам по компьютерной безопасности удалось нейтрализовать негативные воздействия и сайт стал доступен. В ведомстве считают, что источник атаки находился за границей.

Distributed Denial of Sеrvice (DDоS) — это атака на вычислительные ресурсы. Её цель — сделать их недоступными для пользователей.

Ранее стало известно, что российское посольство в США отвергло причастность Москвы к хакерским атаках, о которых говорилось в докладе американского Агентства национальной безопасности (АНБ). Российским спецслужбам приписали участие в кибератаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру коллеги из США и Великобритании.