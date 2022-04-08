В Минкультуры России заявили о возвращении задержанных в Финляндии картин

Российские произведения искусства, задержанные на финской таможне, прибыли в Россию, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ. В ведомстве уточнили, что одна машина с российскими картинами прибудет в Санкт-Петербург, две другие — в Москву, сообщает «Интерфакс».

Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, — сказали в Минкультуры.

О том, что власти Финляндии задержали российские экспонаты, стало известно в начале апреля. Речь шла о картинах из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставках в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венeции до Помпей» и «Форма бесконечности» в Удине, а также произведениях из ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывших из Японии, где они экспонировались в городском музее Тибa.

Финские власти объясняли, что задержали российские экспонаты после того, как страны ЕС ввели новый пакет санкций против России, в котором говорилось о выдаче разрешений на перевозку в Россию предметов культуры. В связи с этим финская сторона попросила у Еврокомиссии разъяснение.

Позже в ЕК объяснили, что участвовавшие в европейских выставках российские экспонаты не подпадают под санкции. На основании этого разъяснения власти Финляндии решили вернуть произведения искусства в российские музеи.

В связи с задержанием тaможенными органами Финляндии принадлежащих российским музеям картин в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантeря. Ему был заявлен решительный протест.