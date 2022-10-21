В Минкультуры оценили исчезновение с афиш имен покинувших Россию артистов В Минкультуры назвали логичным исчезновение с афиш имен покинувших Россию артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абсолютно логично, что деятели культуры, отказавшиеся от России в непростое время, исчезают с афиш учреждений в РФ, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова. По ее словам, граждан возмущает присутствие подобных артистов или писателей в информационно-рекламных материалах, передает РИА Новости. Как подчеркнули в ведомстве, в первую очередь запрос идет от общества.

Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказались от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши, — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что от граждан приходит очень много обращений по этому поводу. В министерстве уверяют, что россиян раздражают имена уехавших деятелей на афишах государственных учреждений. Поэтому, заключили в Минкультуры, в первую очередь запрос идет от общества, а такой запрос ведомство игнорировать не может.

Ране член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев оправдал решение Министерства культуры РФ о снятии имени писателя Бориса Акунина с афиш спектаклей Российского молодежного академического театра (РАМТ).

В разговоре с NEWS.ru депутат пояснил, что против России развязана экономическая, политическая и гуманитарная война, и в этот период кто-то помогает государству, а кто-то «прячется за рубежом», поддерживая неонацистский киевский режим.