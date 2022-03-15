В Минкультуры Забайкалья сообщили о самых низких зарплатах в ДФО

Министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович сообщила, что работники данной сферы получают самые низкие зарплаты в Дальневосточном федеральном округе. По её словам, Забайкалье занимает последнее место в списке зарплат в регионах ДФО, при этом оплата труда многих служащих не дотягивается даже до средних значений, пишет «МК в Чите».

Среднее значение зарплаты работника культуры составляет 35,8 тысячи рублей. По этому показателю мы занимаем последнее место в Дальневосточном федеральном округе. Но и его достичь удается не всем, — сказала она.

Левкович отметила, что на текущий день в Забайкалье 88 сотрудников сферы культуры получают зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). По её словам, такое положение дел недопустимо. Министр также рассказала, что самый низкий процент достижения целевого показателя по заработной плате в Калганском и Сретенском районах.

Перед нами стоит задача увеличить количество сотрудников, работающих в отрасли более пяти лет, и привлечь молодые кадры. Для этого требуется повышение зарплаты, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Минтруд может уже к концу текущей недели принять пакет мер для сохранения занятости россиян и для поддержки компаний, вынужденных приостановить работу для перенастройки производств и логистики.