В Минкульте объяснили, какие последствия ждут сбежавших из России звезд Министр культуры России Ольга Любимова объяснила, какие последствия ждут сбежавших из России звезд

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, что будет ждать российских артистов в том случае, если они захотят вернуться на родину. По ее мнению, на их концерты перестанут ходить люди, поскольку артисты «обидели своего зрителя», передает КП со ссылкой на НТВ.

Также Любимова считает, что беглых деятелей культуры перестанут уважать и те артисты и организаторы мероприятий, которые остались в стране.

Примет ли тебя там оркестр так, как в твоем оркестре, где ты был как в семье? Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил, — заявила она.

Также она выразила уверенность в том, что уехавшим звездам приходится нелестно высказываться о России, поскольку их держат обязательства с западными партнерами.

Как правило, это люди, уже уехавшие из страны, как правило, очень громко высказавшиеся. И их обязательства перед странами, куда они уехали, вынуждают их громко высказываться, — рассказала министр культуры.

Ранее российский художник Никас Сафронов осудил раскритиковавших Россию знаменитостей. По его мнению, Россия — великая страна, которая не нуждается в мнении критикующих ее звезд. Сафронов выразил убежденность в том, что страна «была и будет» существовать независимо от высказываний в ее адрес.