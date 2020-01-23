https://static.news.ru/photo/d742fe7e-3e7a-11ea-b8b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о готовом списке социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставлен бесплатный доступ. По новым данным, этот список находится ещё в разработке.

Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объёме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается вопрос, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы и сколько это будет стоить. В связи с этим «образец для заполнения данных» нельзя считать таким списком.

Как писал NEWS.ru, операторы «большой четвёрки» 20 января на совещании с Константином Носковым, который на тот момент исполнял обязанности главы Минкомсвязи, получили список интернет-ресурсов, доступ к которым предполагается сделать бесплатным. В перечень вошли соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group. Всего в перечне четыре категории: почтовые сервисы, государственные информационные сайты, соцсети и другие значимые ресурсы.

Президент России в своём послании ранее предложил подготовить проект «Доступный Интернет», предполагающий сделать доступ к социально значимым ресурсам бесплатным.