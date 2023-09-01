В Минфине объяснили, как платить налоги по новым правилам Эксперт Минфина Дайнеко призвала россиян заранее пополнять единый налоговый счет

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Порядок уплаты налогов в России изменился с 1 сентября, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в интервью радио Sputnik. По ее словам, теперь каждый гражданин имеет собственный Единый налоговый счет (ЕНС), который необходимо пополнять до наступления срока уплаты налогов. Специалист подчеркивает, что этот счет можно сравнить с обычным электронным кошельком.

Единый налоговый счет — это своего рода электронный кошелек, с которого Федеральная налоговая служба в автоматизированном режиме списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов, — рассказала она.

Эксперт рекомендует россиянам заранее перечислять деньги на Единый налоговый счет, чтобы на нем была необходимая для уплаты налогов сумма. Списание произойдет 1 декабря. При этом Дайнеко подчеркнула, что налогоплательщикам следует учитывать сроки банковских операций и возможных технических сбоев, которые могут помешать вовремя перечислить деньги на ЕНС. В случае, если на ЕНС остаются лишние средства, их можно будет вернуть или оставить для внесения следующих платежей.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее перечислил несколько законных способов сэкономить на налогах или избежать трат. В частности, он рекомендует обратить внимание на имущественные льготы, которые предоставляются многодетным детям, пенсионерам и другим категориям граждан. Кроме того, сэкономить на налогах поможет вычет для НДФЛ.