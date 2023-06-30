В Минфине нашли способ усилить контроль за производством сидра В Минфине предложили дополнить список индикаторов риска нарушений при производстве сидра

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В Министерстве финансов нашли способ усилить контроль за производством сидра, пива, медовухи и пивных напитков, чтобы избежать попадания на рынок поддельной продукции. Первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал «Парламентской газете», что для этого предлагается дополнить список индикаторов риска при производстве продукции.

Этот подход мы тоже обсуждали. И то, что Минфин решился на такие меры, — это оправданно и достойно поддержки, — заявил сенатор.

Так, в качестве индикатора риска предлагается считать чрезмерно низкую загруженность основного технологического оборудования. Если компания выпустит менее 70% от максимальной мощности, на это должны будут отреагировать соответствующие органы. Подобные принципы уже применяются для контроля за оборотом медицинского спирта, подчеркнул Рябухин. Внимание Росалкорегулирования также должно привлечь выявленное в 10% расхождение между выпущенной в оборот продукцией и произведенными объемами. Сенатор считает, что такие данные говорят о появлении на рынке нелегального сидра и пивных напитков.

Рябухин в том числе призвал усилить контроль за оборотом метанола. Он напомнил, что уже разработана технология, которая изменит вкус напитка и вызовет рвотный рефлекс, если в нем есть эта ядовитая жидкость. Кроме того, сенатор выступает за отмену моратория на проверку алкобизнеса.

Депутаты Госдумы ранее начали обсуждение о введении запрета на продажу пива и сидра в общепите для индивидуальных предпринимателей. Парламентарии предлагают предусмотреть обязанность передавать в ЕГИС данные о розничной продаже пива и пивных напитков.

С начала июня в поволжских регионах России более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Число погибших в результате отравления приближается к 40. 9 июня в Самарской области был задержан сержант полиции, который позволил выкрасть цистерны со спиртом со склада УМВД.