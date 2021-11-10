В Минэнерго рассказали, удастся ли реализовать программу соцгазификации

Минэнерго пока верит в выполнение программы социальной газификации до 31 декабря 2022 года. Однако реализовать её будет сложно из-за масштабов, заявил глава ведомства Николай Шульгинов, слова которого приводит ТАСС.

Сегодня говорить о том, сумеем мы или не сумеем... На сегодняшний день я могу сказать, что пока сумеем сделать в 2022 году. Тяжело будет, программа амбициозная, все это понимают, настрой есть, — сказал он.

В то же время, добавил министр, число заявок на социальную газификацию будет меньше изначальной оценки — около 2 млн штук. Первоначально программой планировалось охватить около 4 млн домовладений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку продолжать заниматься плановой газификацией, а также сдержать рост цен на оборудование при реализации программы социальной газификации.