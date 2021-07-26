В Минэнерго допустили временный запрет на экспорт бензина

Минэнерго в ближайшие дни решит, запрещать ли экспорт бензина из страны для стабилизации цен. Об этом РИА Новости заявил замглавы ведомства Павел Сорокин.

Нормативка под временный запрет готова, сейчас, соответственно, мы смотрим детали и смотрим на ежедневную динамику. Если вы посмотрите на последние два дня, то там и объёмы на бирже выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому сейчас мы внимательно следим за этим, — цитирует агентство чиновника.

Сорокин подчеркнул, что окончательное решение будет базироваться «на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объёмами топлива». Что касается топливных соглашений с компаниями, в них пока нет необходимости, сообщил замминистра.

Он отметил, что в этом случае у нефтяных компаний нет причин не производить эти объёмы или не направлять их на внутренний рынок, поскольку он сейчас премиaлен. При этом запрет, если будет введён, обязательно учтёт обязательства России по межправительственным соглашениям и индикативным балансам.

Ранее стало известно, что топливный союз оценил возможность снижения цен на бензин.