В Минэкономразвития предложили расширить функционал портала Госуслуг

https://static.news.ru/photo/f2761a9c-7cad-11eb-bc2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Министерства экономического развития выступили с предложением о расширении функционала портала Госуслуг. Как отметили в ведомстве, в перечень услуг следует включить сведения из реестра микрофинансовых организаций (МФО). Об этом в четверг, 4 марта, сообщили сотрудники пресс-службы Минэкономразвития.

В настоящий момент проект распоряжения находится на рассмотрении кабинета министров. Согласно предложению ведомства, гражданам и организациям нужно предоставлять информацию об участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО. Также, исходя их инициативы Минэкономразвития, с помощью Госуслуг стоит информировать самозанятых россиян о кредитно-гарантийной поддержке.

Нововведения позволят получать пользователям Госуслуг необходимую информацию в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени, — цитирует сообщение РИА Новости.

В прошлом месяце на портале государственных услуг стали доступны справки о размере пенсий, справки о наборе соцуслуг и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, до конца текущего года в России должен появиться сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий без подачи заявления. Его создание анонсировал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.