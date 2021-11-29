В Минэкономики предложили вдвое сократить число моногородов

Минэкономики опубликовало два проекта постановлений правительства, которые позволят сократить число моногородов в России вдвое — с 321 до 163. Это позволит сосредоточить средства на поддержке оставшихся моногородов. Одновременно предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего развития для моногородов, пишет «Коммерсант».

Новые поправки к постановлению правительства 2014 года о моногородах, предложенные Минэкономики, позволят исключить из списка моногородов те, которые находятся ближе чем в 50 километрах от столиц регионов. В их число входят Тутаев в Ярославской области, Благовещенск в Башкирии и Верхняя Пышма в Свердловской области.

Удалённость менее чем на 50 км позволяет жителям моногородов в течение часа добраться до работы в региональном центре, в связи с чем напряжённость на рынке труда моногорода нивелируется, — отмечает министерство в пояснительной записке к проекту.

Между тем отмечается, что о проекте реформы списка моногородов сообщалось ещё весной 2021 года и исключение из этого статуса не обойдётся без протестов.

Второй проект постановления, внесённый Минэкономики, касается территорий опережающего развития (ТОР), созданных в моногородах. Вместо прежнего закрытого перечня видов экономической деятельности, инвестпроекты в которых могли получать льготы ТОР, предлагается ввести перечень закрытых для льгот видов деятельности, разрешив все остальные. Льготы не будут предоставляться инвестпроектам, связанным с лесозаготовками, добычей нефти и газа и нефтегазовыми услугами, производством напитков (кроме безалкогольных), табачных изделий, оптовой и розничной торговлей, транспортом и финансовыми услугами.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что из 190 моногородов только 27 находятся на расстоянии 50 км и менее от региональных центров, что позволяет снизить социально-экономические последствия монопрофильности за счёт агломерации. К тому же уровень безработицы в моногородах гораздо ниже среднероссийского. Ряд из них уже утратили признаки монопрофильности и прошли адаптацию рынка труда. Поэтому внимание необходимо уделять населённым пунктам с менее устойчивым положением.