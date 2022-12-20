В Минцифры рассказали, сколько IT-специалистов находятся за рубежом Глава Минцифры Шадаев: за рубежом находятся около 100 тысяч российских IT-специалистов

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Около 100 тысяч российских IT-специалистов сейчас находятся за пределами страны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости. Он отметил, что примерно 80% из них при этом продолжают работать на Россию в дружественных странах.

Если брать две волны отъезда IT-специалистов, до 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах, — заявил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ведется разработка законопроекта, предусматривающего ограничения на дистанционную работу для россиян, покинувших страну. Сенатор отметил, что инициативу вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Ранее Клишас заявил, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По мнению сенатора, ограничения могут ввести в отношении людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.