В Минцифры рассказали, как писать о детях — участниках происшествий Минцифры РФ рекомендовало не разглашать информацию о детях — жертвах насилия

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Рекомендации, как писать о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий или бездействия, разработали в Минцифры РФ. Из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, следует, что самое важное в таких публикациях — максимально защитить личность ребенка.

Так, рекомендуется не раскрывать ФИО, дату рождения, место жительства (временного пребывания), учебы или работы, не показывать фото- и видеоизображение ребенка, его родителей (законных представителей), а также не размещать аудиозапись голоса. Это также касается постов в соцсетях, никнейма, аватара, комментариев друзей, а также фрагментов переписки.

Издание напоминает, что целью таких публикации должна быть защита прав и интересов ребенка. Кроме того, необходимо получить письменное согласие на публикацию от ребенка, если он уже достиг 14 лет, или его законного представителя.

В СМИ и соцсетях регулярно публикуются фото- и видеоматериалы, связанные с детьми — участниками происшествий. Так, несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором подростки унижают третьеклассника. На кадрах можно увидеть, как мальчик в слезах извиняется перед камерой. Происшествием из поселка Горный Новосибирской области уже заинтересовались правоохранительные органы.