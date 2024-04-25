В Минцифры призвали обеспечить федеральные трассы связью LTE Глава Минцифры Шадаев призвал обеспечить федеральные трассы связью LTE

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральные трассы в России необходимо обеспечить связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, сделать это следует к 2026 году, передает РИА Новости.

Министр на конференции «Телеком будущего 2024» отметил, что к установленному сроку 80% протяженности федеральных трасс в стране должны быть обеспечены связью формата LTE. По его словам, покрытие на 99,9% стоит как показатель к 2031 году.

При этом к 2026 году 80% протяженности федеральных трасс долго быть обеспечено LTE на хорошей скорости с хорошим качеством, — отметил Шадаев.

«МегаФон» стал первым оператором сотовой связи, который разработал профессиональную радиосвязь (транкинг) для экстренных служб и компаний. Директор по развитию корпоративного бизнеса компании Наталья Талдыкина в комментарии NEWS.ru отметила, что технология работает на базе сети LTE. Решение позволяет службам спасения, государственным компаниям и бизнесу как организовать оперативную коммуникацию и координацию действий, так и определять геолокацию и транслировать видео. Представитель «МегаФона» добавила, что проект реализован при совместной работе с компанией, которая предлагает услуги в рамках системы RONET. Связь будет функционировать в любом российском регионе, где есть покрытие LTE.