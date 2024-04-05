В Минцифры объяснили ситуацию с массовым отъездом из России IT-специалистов Минцифры: никакого массового отъезда IT-специалистов из России нет

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Массового оттока IT-специалистов из России не наблюдается, сообщили в Минцифры страны в ответ на публикации с противоположным утверждением. Там отметили, что, наоборот, в прошлом году вернулись две трети уехавших в 2022-м специалистов. Более того, их количество за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек.

Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде IT-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников, — заявили в ведомстве.

Министерство также назвало IT-отрасль одной из самых динамично развивающихся в российской экономике. Средняя зарплата в ней выросла за 2023 год на 13%.

Ранее Минцифры выступило с инициативой о продлении действия льготной ипотеки для специалистов в сфере IT. В министерстве напомнили, что программа действует до конца 2024 года. При этом Минцифры опубликовало информацию о спросе на льготную ипотеку в регионах России. Наибольшее количество IT-специалистов, воспользовавшихся этой программой, проживают в Москве — 10,2 тысячи человек.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил: число вакансий в IТ-сфере за 2023 год увеличилось на 10%, растут зарплатные предложения и появляются разнообразные курсы по переобучению на программиста. Однако, по словам Клименко, если выучить язык программирования несложно, то «говорить» на нем дано не каждому. Поэтому спрос на высококвалифицированных специалистов остается стабильно высоким.