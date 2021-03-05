В Минцифры пообещали сохранить домашний Интернет россиянам

https://static.news.ru/photo/1878279a-7da7-11eb-9d01-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Российские власти продлят операторам связи разрешения на использование частот для домашнего Интернета у граждан. С таким обещанием выступил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров.

Ранее сообщалось, что 11 марта в России у операторов фиксированного беспроводного доступа в Интернет закончится действие разрешений на использование частот 3,4–3,6 ГГц. Речь идёт о разрешении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года, которое действует 10 лет. Компаниям, работающим в этом диапазоне, возможно, придётся из-за этого отключить свои сети.

Российские абоненты не останутся без домашнего Интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц, — приводит слова Канцурова РИА Новости.

Он добавил, что операторы могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот, тем самым предоставляя пользователям доступ к Сети. При этом им стоит своевременно заменить абонентское оборудование, чтобы исключить перебои со связью.

Как писал NEWS.ru, операторы связи в текущем году могут поднять тарифы на мобильную связь на 10–15%. Об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. В Ассоциации операторов телефонной связи возможный рост цен подтвердили. Причиной этого называют пандемию коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты. Специалисты отмечают, что при этом рост цен будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категорий. Операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты, допускают аналитики.