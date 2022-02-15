В МИД заявили об опасности пробуксовки взаимодействии с США по антитеррору

Текущий перерыв в российско-американском диалоге по борьбе с терроризмом играет на руку террористам. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Олег Сыромолотов, напомнив, что инициатором его приостановки выступили США и это «не улица с односторонним движением», чтобы одна из сторон была заинтересована больше другой.

Вынуждены констатировать отсутствие каких-либо подвижек в вопросе возобновления межведомственного диалога между Россией и США, который осуществлялся в 2018–2019 годах под эгидой внешнеполитических ведомств... Его пробуксовка может быть выгодна лишь террористическим группировкам, — заявил он.

По словам Сыромолотова, в ведомстве понимают, что возможность полноценного диалога в сфере антитеррора сложно рассматривать в отрыве от общего контекста двусторонних отношений между странами. Однако пока нет сигналов о возобновлении формата взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Ранее Сыромолотов заявил, что в числе основных регионов с повышенной террористической опасностью — Сирия и Ирак. В Сахаро-Сахельской зоне Африки возрождается «террористический халифат».