В МИД высказались о визите Аббаса в Россию Богданов: Аббас посетит Россию, когда Палестина определит удобное время

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Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева) во время беседы

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию состоится, когда палестинская сторона определит удобное время, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов, передает ТАСС. Он добавил, что приглашение российского руководства остается в силе.

Исходим из того, что они сами определяют для себя удобное время при том понимании, что приглашение российского руководства, которое имеет Махмуд Аббас, открытое, остается в силе, В любой момент, когда палестинское руководство сочтет возможным <...>. Думаю, была бы очень важной эта встреча, — сказал замглавы МИД России.

Ранее Богданов сообщил, что визит Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, но был отложен по просьбе руководства арабской страны. Он отметил, что перенос поездки связан с тяжелой обстановкой в регионе.

До этого Аббас во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа. Главы государств также обговорили усилия, предпринятые для прекращения огня на Ближнем Востоке.

Путин в свою очередь выразил соболезнования близким палестинцев, ставших жертвами конфликта на Ближнем Востоке. Он вновь подчеркнул важность прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи. Аббас поблагодарил Путина и добавил, что высоко ценит позицию Москвы по поддержке народа Палестины и по установлению мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международного права.