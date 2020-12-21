В МИД шуткой ответили Собчак на её коллаж с Захаровой

https://static.news.ru/photo/af9eba38-4311-11eb-a0f7-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

МИД РФ в соцсети опубликовал сообщение, которое стало ответом Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой. Дипломаты предложили выдать телеведущей шапку.

Собчак до этого в своём Telegram-канале опубликовала фотографию Захаровой с головой воронежского памятника Алёнке, вид которого 20 декабря наделал много шума в Сети.

МИД в своём Telegram-аккаунте пошутил , что когда договаривались о пиаре ведомства с Собчак, «не думали, что получится так здорово!».

Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке, — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что Собчак получит головной убор первой, как лучший СММ-волонтёр. Сообщение дипломатов проиллюстрировано снимком вязаной белой шапки с изображением высотного здания министерства, рядом лежит подарочный мешочек с надписью «берегите голову».

Ранее NEWS.ru сообщал, что установленный в Нововоронеже памятник Алёнке вызвал у жителей волну критики. Из-за мрачности монумент уже назвали «памятником русской смерти». Арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Алёновка, на месте которого сейчас стоит город. Жители потребовали от администрации доработать памятник или вовсе его снести.