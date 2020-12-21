В МИД шуткой ответили Собчак на её коллаж с Захаровой

МИД РФ в соцсети опубликовал сообщение, которое стало ответом Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой. Дипломаты предложили выдать телеведущей шапку.
Собчак до этого в своём Telegram-канале
МИД в своём Telegram-аккаунте
Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке, — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что Собчак получит головной убор первой, как лучший СММ-волонтёр. Сообщение дипломатов проиллюстрировано снимком вязаной белой шапки с изображением высотного здания министерства, рядом лежит подарочный мешочек с надписью «берегите голову».
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