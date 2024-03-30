В МИД РФ оценили слова Пугачевой о «Крокусе». Примадонна — предательница?

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывания популярных российских артистов, связанные с трагедией в «Крокус Сити Холле». По ее мнению, предложение певицы Аллы Пугачевой «скорбеть молча в душе» близко к предательству. О чем еще сказала Захарова, в том числе как она отозвалась о позиции лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — в материале NEWS.ru.

Что сказала Захарова о Пугачевой

Захарова подчеркнула, что артистка ранее в соцсетях высказывала соболезнования после ухода из жизни Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова.

«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим», — подчеркнула спикер министерства.

Как в МИД РФ расценили позицию Макаревича

Захарова также критически отозвалась о позиции Андрея Макаревича, который заявил, что считает «публичное вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием». Причем ранее композиция коллектива «Пока горит свеча» стала символом сострадания и много раз исполнялась в связи со страшными трагедиями, напомнила спикер МИД. Она также отметила, что многие мировые шедевры стали ответом на пережитые авторами страх, шок и боль.

«Неделю молчали те, кого мы десятилетиями искренне считали „своими, народными, родными“, а они, как пел Высоцкий, оказались „не друг, не враг, а так“», — высказалась Захарова.

По ее словам, Макаревич не молчал, когда умер Михаил Горбачев, а также после событий 7 октября в Израиле. Музыкант был задействован в публичном проекте в социальных сетях, и всюду свое участие «распиарил», напомнила представитель МИД.

Мария Захарова также выразила свои соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна, которого назвала настоящим героем. После теракта в «Крокусе» он помогал спасать раненых и умер 30 марта.

Что сказала Собчак о признании Пугачевой иноагентом

Признание народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом было бы большой ошибкой, высказалась телеведущая и журналистка Ксения Собчак. По ее словам, певица не делала никаких политических заявлений и не публиковала радикальных постов в социальных сетях. Собчак назвала Пугачеву крупной и масштабной фигурой.

«Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. И никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала. Не то чтобы все остальные этого достойны, но все-таки там были хоть какие-то политические заявления и высказывания», — отметила Собчак.

Ранее сообщалось, что Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля, накануне ее 75-летия. По некоторым данным, Минюст начал проверять источники финансирования артистки после получения соответствующего запроса из Генпрокуратуры. Проверку пройдут и последние высказывания Пугачевой, в том числе и о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

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