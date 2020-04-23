В МИД РФ пообещали организовать для Уилана звонки в США

https://static.news.ru/photo/097cbf26-856e-11ea-9a07-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телефонные звонки в США для обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана будут организованы в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам адвоката Уилана Владимира Жеребёнкова, Мосгорсуд разрешил его подзащитному звонить родителям дважды в месяц, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что суд не стал откладывать заседания по делу Уилана, как о том просила защита, ссылаясь на его проблемы со здоровьем. Судья пообещал, что они будут проходить в щадящем режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что посол США в РФ Джон Салливан заявил, что Уилан нуждается в медпомощи и должен вернуться домой. Он также пожаловался на то, что врачам посольства не разрешают навещать обвиняемого.