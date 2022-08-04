В Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) заявили, что сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в РФ с советской сетью «Березка» ошибочно. Исполняющий обязанности главка Вячеслав Фатин пояснил, что сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей.