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В МИД отреагировали на недопуск российских кораблей в испанский порт

16:55, 21 августа 2021
В МИД отреагировали на недопуск российских кораблей в испанский порт Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Отказ властей Испании в выдаче двум российским военным кораблям разрешения на вход в порт Сеута вызвал недоумение у российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её ответ опубликован на сайте ведомства.

Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты, — подчеркнула она.

По её мнению, действия испанских властей противоречат духу Декларации о стратегическом партнёрстве, подписанной в 2009 году, а также межгосударственному взаимодействию, которое в последние годы развивалось в конструктивном ключе.

Удивляет и тот факт, что испанские официальные лица допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, видимо, тем самым желая продемонстрировать своё равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран — членов Альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году, — добавила Захарова.

20 августа МИД Испании отказал российским военным кораблям в стоянке в порту Сеута на северном побережье Африки. По имеющимся данным, россияне запрашивали разрешение на стоянку в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай».

При этом испанское Министерство обороны не нашло препятствий для выдачи разрешений, однако МИД страны сделал дополнительный запрос относительно конечной цели морского похода российских кораблей.

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