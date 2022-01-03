В МИД КНР одобрили стремление «ядерной пятёрки» к контролю за вооружением

Замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что стремление стран «ядерной пятёрки» к контролю за вооружением и предотвращению ядерной войны положительно скажется на укреплении доверия между государствами. По его словам, продуктивный диалог должен заменить попытки конкурировать друг с другом, передаёт «Синьхуа».

Заявление лидеров пяти ядерных держав поможет повысить взаимное доверие. Сотрудничество и координация действий должны прийти на смену конкуренции между крупными державами, — сказал дипломат.

Тем не менее, он уточнил, что Китай всегда будет поддерживать свой ядерный потенциал. Однако использовать его страна будет только для обеспечения национальной безопасности, а также сократит ядерное оружие до минимального количества. Чжаосюй добавил, что КНР будет предпринимать активные действия для укрепления мировой безопасности.

3 января Кремль опубликовал совместное заявление лидеров КНР, РФ, Британии, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В положениях документа говорится, что такое оружие должно служить мирным целям, так как в случае ядерной войны победителей не будет.