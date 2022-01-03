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В МИД КНР одобрили стремление «ядерной пятёрки» к контролю за вооружением

19:20, 03 января 2022
В МИД КНР одобрили стремление «ядерной пятёрки» к контролю за вооружением Ма Чжаосюй Фото: Xinhua/Global Look Press
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Замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что стремление стран «ядерной пятёрки» к контролю за вооружением и предотвращению ядерной войны положительно скажется на укреплении доверия между государствами. По его словам, продуктивный диалог должен заменить попытки конкурировать друг с другом, передаёт «Синьхуа».

Заявление лидеров пяти ядерных держав поможет повысить взаимное доверие. Сотрудничество и координация действий должны прийти на смену конкуренции между крупными державами,сказал дипломат.

Тем не менее, он уточнил, что Китай всегда будет поддерживать свой ядерный потенциал. Однако использовать его страна будет только для обеспечения национальной безопасности, а также сократит ядерное оружие до минимального количества. Чжаосюй добавил, что КНР будет предпринимать активные действия для укрепления мировой безопасности.

3 января Кремль опубликовал совместное заявление лидеров КНР, РФ, Британии, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В положениях документа говорится, что такое оружие должно служить мирным целям, так как в случае ядерной войны победителей не будет.

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